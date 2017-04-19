Затонувший в Черном море сухогруз раскололся надвое

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сухогруз "Герои Арсенала", затонувший в районе Керченского пролива, раскололся надвое, пишет "112 Украина" со ссылкой на СМИ.

Согласно данным, из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.

Известно, что сейчас спасен один член экипажа, гражданин Украины.

"В видимости с судов, принимающих участие в спасательных работах, еще несколько человек. Их состояние неизвестно", — сказал он.

По данным следствия, в среду около 3 часов 30 минут в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива "по неизвестной пока причине" потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

Как заявляет СК РФ, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. В следственном управлении добавили, что на борту судна находился экипаж в составе 12 человек: девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии.