наверх
19.04.201711:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Затонувший в Черном море сухогруз раскололся надвое

    Тема:

    Крушение сухогруза в Черном море (6)

    (обновлено: )20201
    Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул. В видимости с судов, принимающих участие в спасательных работах, еще несколько человек. Их состояние неизвестно.
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сухогруз "Герои Арсенала", затонувший в районе Керченского пролива, раскололся надвое, пишет "112 Украина" со ссылкой на СМИ.

    В водах Крыма затонул российский плавучий кран
    Россия 24 в Youtube
    В водах Крыма затонул российский плавучий кран

    Согласно данным, из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.

    Известно, что сейчас спасен один член экипажа, гражданин Украины.

    "В видимости с судов, принимающих участие в спасательных работах, еще несколько человек. Их состояние неизвестно", — сказал он.

    По данным следствия, в среду около 3 часов 30 минут в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива "по неизвестной пока причине" потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

    Как заявляет СК РФ, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. В следственном управлении добавили, что на борту судна находился экипаж в составе 12 человек: девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге