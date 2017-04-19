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    В мире

    В Черном море потерпел крушение сухогруз

    (обновлено: )343
    На борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что .судно затонуло, пятерых удалось спасти, семерых ищут.
    Поисковые работы у побережья Черного моря,
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Черном море. Сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля.

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    Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что.судно затонуло, пятерых удалось спасти, семерых ищут.

    В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет, Айгас", "Аэлос" и "Демидов".

    Поиски осложняются штормом: скорость юго- западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов.

    В марте сообщалось, что пассажирский корабль с почти 400 пассажирами на борту сел на мель у берегов Тайваня.

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