В Черном море потерпел крушение сухогруз

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Черном море. Сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля.

Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что.судно затонуло, пятерых удалось спасти, семерых ищут.

В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет, Айгас", "Аэлос" и "Демидов".

Поиски осложняются штормом: скорость юго- западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов.

В марте сообщалось, что пассажирский корабль с почти 400 пассажирами на борту сел на мель у берегов Тайваня.