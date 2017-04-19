На борту затонувшего сухогруза было девять украинцев - источник

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Девять граждан Украины находились на борту потерпевшего крушение в Черном море сухогруза "Герои Арсенала", сообщил источник РИА Новости.

Известно, что потерпевший крушение в Черном море сухогруз шел в Турцию.

"Акватория Черного моря, в 40 километрах южнее порта Тамань затонуло судно "Герои Арсенала" (Республика Панама), на борту находились 12 человек (9 — граждане Украины, 2 — РФ, 1 — Грузии), из них спасены 5 человек, судьба 7 остается неизвестна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиск проводится семью судами, которые находятся на месте происшествия. Также к месту крушения сухогруза вылетел со спасателями вертолет Ми-8 МЧС России из Ростова-на-Дону.

Поиски осложняются штормом: скорость юго- западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов.

Читайте также: А он дзюдоист? Зачем Насирову Федерация дзюдо