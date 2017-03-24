Южная Корея не может закончить подъем затонувшего парома "Севоль"

Lee Myung-Ik / POOL / AFP

Иван Захарченко, Екатерина Плясункова — Токио, для РИА Новости Украина

Южная Корея в течение четверга так и не смогла завершить работу по поднятию затонувшего в море почти три года назад 145-метрового корпуса пассажирского парома "Севоль", сообщил по итогам дня в эфире южнокорейского ТВ представитель министерства мореходства и рыболовства.

По его словам, судно, на котором погибли около 300 человек, поднято над поверхностью моря на 10 метров и осталось поднять его еще на три метра, чтобы транспортировать "Севоль" в порт Мокпхо.

Если все пройдет удачно, в Мокпхо корпус затонувшего судна будет к 5 апреля, а еще через четыре дня его поместят в сухой док, пишет РИА Новости.

Подготовка к подъему затонувшего парома "Севоль" началась еще в августе 2015 года, когда к месту трагедии прибыли китайский плавучий кран и буксир. В течение нескольких последующих месяцев специалисты собирали информацию, необходимую для начала подъема лежащего на боку судна, и устанавливали сети, чтобы возможные останки погибших не были унесены в море.

Начало операции постоянно переносилось то из-за плохой погоды, то из-за технических сложностей.

Однако спустя почти три года, 22 марта 2017 года, специалисты все же приступили к подъему судна. Через несколько часов после начала работ "Севоль" удалось оторвать от морского дна при помощи 66 тросов, после чего под него была подведена специальная платформа для подъема судна на поверхность.

Почти сутки потребовалось на то, чтобы корпус некогда белоснежного парома показался над водой. Покрытый ржавчиной и илом, с темными провалами пустых иллюминаторов и без каких-либо сохранившихся на корпусе надписей, "Севоль" метр за метром начал подниматься над поверхностью моря.

Подъем парома водоизмещением 6825 тонн ведется с помощью двух барж, которые и вытягивают тросами судно со дна. Операция в четверг затруднена из-за того, что корпус "Севоля" кормовой частью зацепился за баржу. Теперь его необходимо выравнивать.

Ed JONES / AFP Крушение парома "Севоль"

Кроме этого в процессе осмотра судна выяснилось, что одна из задних рамп находится в открытом положении, что значительно осложнит погрузку парома на полупогружное транспортное судно и дальнейшую его транспортировку. Демонтаж рампы планируется завершить к утру пятницы.

После того как "Севоль" удастся поднять и транспортировать в порт, эксперты попытаются обнаружить тела девяти человек, считавшихся пропавшими без вести, и провести более детальное расследование случившегося.

Одна из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории произошла 16 апреля 2014 года. В тот день на борту пассажирского парома "Севоль" находились 476 человек, большинство из которых были школьниками от 15 до 19 лет. Жертвами трагедии стали 295 человек, 250 из которых — подростки. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Спастись удалось лишь 172 пассажирам и членам экипажа. Операция по поиску пропавших без вести при крушении парома была остановлена в ноябре 2014 года в связи со сложностью ее проведения.

Агентство Рёнхап приводит слова профессора социологии из университета "Кунмин" Цой Хан Соба о том, что "за простым физическим аспектом подъема судна из воды кроется его большое символическое значение для общества" в Южной Корее. Корейцы надеются, что подъем судна вылечит раны трагедии и поможет вернуть гармонию в общество, расколотое политическими распрями.

"У правительства есть шанс восстановить доверие народа", — сказал Цой Хан Соб.

Ed JONES / AFP Крушение парома "Севоль"

В течение пятимесячного расследования трагедии, проведенного полицией и прокуратурой Южной Кореи, причиной гибели парома была названа перегрузка на его борту, незаконная переделка корпуса и ошибки управления. Однако в печати выдвигались и версии столкновения парома с подводной лодкой, и иные конспирологические причины трагедии.

Профессор из университета "Чунан" Син Гван Ён сообщил агентству Рёнхап, что "неспособность южнокорейских властей оправдать ожидания народа на честное выяснение правды о трагедии оказала негативное влияние на все общество в стране". Негативные настроения усилились после появления утверждений о том, что тогдашний президент страны Пак Кын Хе бездействовала в первые часы после трагедии с "Севолем". Утверждалось, что в тот момент она якобы делала себе пластическую операцию.

Из-за крупного коррупционного скандала Пак Кын Хе была отстранена от власти по импичменту в начале марта, на 9 мая намечены досрочные президентские выборы.

Теперь правительство стремится как можно скорее поставить точку в деле о трагедии с "Севолем".