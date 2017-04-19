А он дзюдоист? Зачем Насирову Федерация дзюдо

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В понедельник, 17 апреля, в столичном отеле "Национальный" прошла конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ), в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов. После отчета работы федерации дело дошло до выборов нового президента ФДУ. 22 делегата проголосовали за кандидатуру Романа Насирова. При этом то, что экс-фискал проходит подозреваемым в уголовном деле и может в любой момент снова попасть в СИЗО, а то и куда подальше, не смутило никого из присутствующих. А ведь по протоколу, председатель федерации — это лицо не только этого вида спорта, но и всей страны.

Не спортивный интерес

Новость об избрании Романа Насирова главой ФДУ потрясла, с учетом того, что в марте он был отстранен с поста главы Государственной фискальной службы в связи с подозрением в нанесении убытков государству в 2 млрд гривен. Повестку ему вручали в больнице, куда он за несколько часов до этого попал якобы с сердечным приступом и несколько дней в суде провел на носилках и под капельницей. Встал на ноги "сердечник" после решения Соломенского суда Киева, который избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с правом внесения залога в размере 100 млн гривен. Жена Насирова внесла залог, и он вышел из СИЗО с электронным браслетом и подпиской о не выезде. И избрание его на должность председателя ФДУ удивило многих спортсменов и тренеров.

По сути, председатель Федерации — это главное лицо, который вместе с исполкомом решает все вопросы, начиная от финансирование этого вида спорта, до проведения сборов и соревнований. Впрочем, уже давно повелось избирать на эту должность людей, далеких от спорта. Но каждая федерация мечтает, чтобы ее возглавил известный политик, бизнесмен, который может обеспечить достаточные финансовые влияния на развитие того или другого вида спорта.

Выиграла Федерация конного спорта от того, что ее возглавил ныне беглый нардеп и олигарх Александр Онищенко. Он много вкладывал в этот вид спорта личных сбережений, так как слыл большим любителем лошадей. Заметно преобразился украинский футбол, после того, как Федерацию футбола Украины возглавил Григорий Суркис, ныне почетный председатель ФФУ. Свои определенные бонусы одно время были и у Ассоциации боевых искусств, почетным президентом которой был Николай Азаров.

"Скажем, не всегда спортсмены на должности глав Федераций — это удачный выбор. В свое время президентом Федерации тяжелой атлетики был Анатолий Писаренко — советский и украинский тяжелоатлет, политик, четырехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира, но он мало занимался проблемами Федерации, но при нем работала интересная схема. Как рассказывали борцы, Федерациям даются льготы при таможенном оформлении грузов, так вот, на Федерацию тяжелой атлетики за границей закупались иномарки, но когда они проходили таможню, приезжали на территорию Украины, никто в федерации их не видел. Уже года четыре тяжелоатлетами опекается нардеп и миллионер Александр Герега, и этот вид спорта тут же преобразился — открылось много тренировочных залов, улучшилось финансирование и прочее", - рассказывает один из сотрудников Министерства молодежи и спорта.

ОПГ из федераций

Собственно, пока сложно представить, как на должности председателя поведет себя Насиров, будет ли он созидать и привносить в дзюдо или же будет заниматься своими бизнес-интересами. Ведь состояние семьи Насирова и его супруги Глимбовской с каждым годом только растет. А Федерация дает возможности провернуть немало схем ухода от уплаты налогов и сборов.

Неожиданное решение возглавить Федерацию дзюдо совпало с выходом Романа Насирова из СИЗО, где он сидел в приятной компании местных криминальных авторитетов. В 90-х годах некоторые главы Федераций и их подопечные держали в страхе Киев и окрестности. Борис Савлохов — президент Федерации борьбы, Руслан Савлохов тренер сборной Украины по вольной борьбе, Вадим Авдышев — тренер ЦСКА, Вадим Павленко — президент Федерации дзюдо, проходили по милицейской картотеке как лидеры и активные участники столичных ОПГ. Наличие капитала дало возможность им отойти от непосредственного участия в криминальной деятельности группировок и легально участвовать в политической и общественной жизни. А их подопечные спортсмены составляли костяк их ОПГ и помогали решать бизнес вопросы, демонстрируя физическую силу. Кто знает, не связан ли выбор председателя Федерации с тем, что за него замолвили слово из Лукьяновского централа. Так как сегодня спортсменов тоже используют в разных бизнес разборках.

Справка:

Руководители Федерации дзюдо Украины:

1991-1995 – Владимир Барабаш

1995-1998 – Вадим Павленко

1998-2006 – Леонид Деркач

2006-2013 – Владимир Сивкович

2013 —2017 — Нурулислам Аркаллаев

Среди основных задач Федерации можно выделить следующие:

1. Развитие дзюдо в Украине, повышение его роли во всестороннем и гармоническом развитии личности, укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни.

2. Улучшение системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров, судей, обеспечение успешного выступления украинских дзюдоистов на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях.

3. Развитие и укрепление связей с международными и другими Федерациями, ассоциациями и объединениями.