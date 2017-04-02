В Атлантике продолжаются поиски пропавшего южнокорейского сухогруза

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Поиски 22 моряков южнокорейского сухогруза Stella Daisy продолжаются, после того как два человека были спасены, передает агентство Ренхап со ссылкой на правительство Южной Кореи.

В результате поисков два филиппинца были обнаружены на спасательном плоту. Также был обнаружен еще один плот и две спасательные шлюпки на 30 человек каждая — но они оказались пустыми.

В субботу МИД Южной Кореи сообщил, что Stella Daisy с 8 гражданами Южной Кореи и 16 филиппинцами на борту подало сигнал бедствия в пятницу вечером и пропало в Южной Атлантике. Сухогруз находился у берегов Уругвая после того, как вышел из порта в Бразилии. Береговая охрана Бразилии запустила поиски.

Напомним, ранее около порта Барселоны произошло столкновение российского танкера-химовоза "Мидволга-2" и испанского рыболовного судна El Fairell.