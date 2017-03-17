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    Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

    (обновлено: )35502
    Всем членам экипажа танзанийского судна Sky Moon, посетившего Крым без разрешения Киева, запретили въезд в Украину сроком на три года, сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Украины. Само судно конфисковано.
    Государственная пограничная служба Украины/Facebook

    "Всем членам экипажа судна пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

    На капитана, гражданина Сирии, наложен штраф в размере 18,5 млн гривен.

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    Ранее пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины сообщила, что суд в Одессе принял решение конфисковать танзанийское судно Sky Moon, которое ранее было задержано за посещение Крыма без разрешения Киева — это первое в истории Украины решение суда о конфискации морского судна.

    Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителя судовладельца — гражданина Румынии.

    В феврале 2016 года Служба безопасности Украины решила запретить въезд на территорию страны на три года членам экипажей коммерческих морских судов, которые без разрешения Киева заходят в порты Крыма. Государственная пограничная служба Украины в сентябре заявила, что 38 судов, которые подозреваются в заходе в порты Крыма, привлечены к ответственности и оштрафованы на 240 тысяч гривен (около 8,9 тысячи долларов).

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