Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

"Всем членам экипажа судна пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

На капитана, гражданина Сирии, наложен штраф в размере 18,5 млн гривен.

Ранее пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины сообщила, что суд в Одессе принял решение конфисковать танзанийское судно Sky Moon, которое ранее было задержано за посещение Крыма без разрешения Киева — это первое в истории Украины решение суда о конфискации морского судна.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителя судовладельца — гражданина Румынии.

В феврале 2016 года Служба безопасности Украины решила запретить въезд на территорию страны на три года членам экипажей коммерческих морских судов, которые без разрешения Киева заходят в порты Крыма. Государственная пограничная служба Украины в сентябре заявила, что 38 судов, которые подозреваются в заходе в порты Крыма, привлечены к ответственности и оштрафованы на 240 тысяч гривен (около 8,9 тысячи долларов).