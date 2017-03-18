МИД: в Украину вернулись моряки с затонувшего у берегов Ливии судна

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Украину вернулись семь членов экипажа судна ANNA, затонувшего у берегов Ливии, говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Смотрите также: Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

"18.03.2017 года при содействии дипломатов в Тунисе украинцы-члены экипажа затонувшего у берегов Ливии судна ANNA вернулись на Родину. Семеро украинских моряков находились на борту судна, которое затонуло вблизи побережья Ливии", — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что моряки были спасены китайским судном. Инцидент произошел 28 февраля 2017 года.

Напомним, 5 марта один гражданин Украины и семь граждан России с гражданского судна были отпущены из плена нигерийских пиратов.