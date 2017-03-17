наверх
17.03.201723:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    На арестованном в Украине судне Sky moon находятся граждане Сирии и Ливии

    (обновлено: )37
    В правоохранительных органах отметили, что в данный момент все члены экипажа, включая капитана – гражданина Ливии, проживают на борту судна, поддерживая его жизнедеятельность.
    Грузовое морское судно Sky moon. Архивное фото
    www.vesseltracker.com

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Среди членов экипажа задержанного в Украине сухогруза Sky moon (под флагом Танзании), которым украинские пограничники запретили въезд в страну, восемь граждан Сирии и один – Ливии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

    Накануне суд Одессы принял решение о конфискации танзанийского судна Sky moon, которое осенью прошлого года было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева. Также суд конфисковал груз, который транспортировало судно – более 3 тысяч тонн технической соды стоимостью более 680 тысяч долларов. Это первое в истории Украины решение суда о конфискации морского судна. Решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке. При этом в пятницу стало известно, что Госпогранслужба Украины запретила членам команды въезд в Украину на три года.

    Конфискация суда Sky Moon и его груза. Видео Госпогранслужбы
    Государственная пограничная служба Украины/Facebook
    Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

    "Всего в команде девять человек, включая капитана, из них восемь граждан Сирии и один – Ливии", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

    Читайте также: Крысы бегут с корабля, а Гонтарева — из Нацбанка

    Представитель правоохранительных органов отметил, что в данный момент все члены экипажа, включая капитана – гражданина Ливии, проживают на борту судна, поддерживая его жизнедеятельность. При этом капитан дожидается суда по уголовному делу, которое уже расследовано и направлено в суд.

    Собеседник агентства пояснил, что введенный Госпогранслужбой запрет въезда в Украину членам экипажа будет действовать при повторной попытке пересечения ими государственной границы. Представитель правоохранительных органов добавил, что в данный момент арестованное судно находится в Ренийском морском торговом порту в Одесской области.

    Также отмечается, что суд ожидает и совладельца Sky Moon, гражданина Молдавии Сергея Неруха, который ранее был задержан украинскими правоохранителями при попытке дачи взятки на 75 тысяч долларов за снятие ареста с судна и груза.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Парасюк застрял в лифте
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Алексей Якубин
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Павлив: история "борьбы" со "Сбербанком" – это его предпродажная подготовка. Видео
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ