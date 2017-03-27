Крушение военного вертолета Ми-2 в Донбассе: подробности трагедии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Подробности трагедии

В воскресенье, 26 марта, Украину потрясла трагическая новость — в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска Донецкой области, разбился военный вертолет Ми-2.

По предварительной информации, вертолет потерпел крушение в результате столкновения с линией электропередач.

По факту падения военного вертолета было назначено расследование.

Изначально в Минобороны не сообщали число погибших, но позже представитель ведомства по АТО Александр Мотузяник заявил, что в результате аварии предварительно погибли 5 человек (трое членов экипажа и двое пассажиров).

По его данным авария произошла после 15:00.

"Для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции", – отметили в Минобороны.

Вскоре спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко подтвердил, что вертолет разбился из-за столкновения с линией электропередач.

По словам полковника, в результате крушения Ми-2 погибли пять офицеров ВСУ.

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"Вчера возле села Малиновка, недалеко от Краматорска, потерпел авиакатастрофу военный вертолет Ми-2. Трое членов экипажа и двое пассажиров погибли. Установлено, что падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач. Все 5 погибших — офицеры ВСУ. Выражаем соболезнования родным и близким погибших", — сказал он.

Лысенко добавил, что выводы о падении вертолета в результате столкновения с ЛЭП сделала комиссия, которая работала на месте и обследовала обломки воздушного судна, а также собирала свидетельства очевидцев.

"Это заключение комиссии, которая работала после данной трагедии. Комиссия работала на месте. Были обследованы останки, которые остались от вертолета. Были собраны показания свидетелей, которые видели как это произошло", — подчеркнул он.

Отвечая на уточнение, выполнял ли вертолет боевое задание, Лысенко отметил: "Любой взлет военного судна считается боевым заданием".

Вместе с тем, Лысенко не смог уточнить ни квалификацию, ни конкретные звания офицеров.

В то же время ТСН со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщило имена погибших.

По данным издания, в вертолете находились командир — подполковник Волошин Евгений Петрович; второй пилот — капитан Мовчан Дмитрий Васильевич; борттехник — старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич; пассажир — полковник Мельник Валерий Иванович; пассажир — полковник Калитич Виктор Михайлович.

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, Мельник был начальником штаба батальона "Айдар", а Калитич — начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения штаба военной операции на востоке Украины.

Кроме того, ТСН опубликовало эксклюзивное видео с вертолета Ми-2, снятое за несколько дней перед катастрофой.

Борт вертолета использовался для транспортировки личного состава в зоне АТО. Согласно характеристикам Ми-2, его экипаж состоит из одного пилота. Также вертолет может перевозить десять пассажиров или до восьми военнослужащих.