наверх
26.03.201722:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Падение Ми-2 под Краматорском: появились первые фото

    Тема:

    Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском (4)

    (обновлено: )17510
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса

    Рекомендуем

    Несанкционированная акция в Москве против коррупцииАкция в Москве против коррупции: газ, дубинки и сотни задержанных18:36 26.03.2017
    Парламентские выборы в БолгарииПарламентские выборы в Болгарии: как проходит голосование14:58 26.03.2017
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателейБалаклея. Одиночные взрывы и работа сотрудников ГСЧС09:11 26.03.2017
    Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский проливСтроительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив05:42 26.03.2017
    Стрельба в центре КиеваСтрельба в центре Киева: один пострадавший, двое задержанных02:46 26.03.2017
    Последствия обстрела в ДонецкеДонецк снова под обстрелами01:32 26.03.2017
    Беспорядки в КиргизииМитинг и столкновения с полицией в Бишкеке21:36 25.03.2017
    Массовые задержания активистов в МинскеМассовые задержания активистов в Минске19:05 25.03.2017
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в КиевеОтпевание Дениса Вороненкова. На церемонию пришли Максакова и Пономарев14:39 25.03.2017
    Все фотоленты
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском

    Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

    В результате крушения вертолета Ми-2, предварительно, погибли пять человек. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.

    Смотрите также: В центре Чернигова приземлился вертолет, чтобы забрать генерала

    Авария произошла после 15:00.

    "По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", — сказал он.

    По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги: