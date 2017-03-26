Падение Ми-2 под Краматорском: появились первые фото

Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.
В результате крушения вертолета Ми-2, предварительно, погибли пять человек. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Авария произошла после 15:00.
"По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", — сказал он.
По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.