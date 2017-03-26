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    Под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2

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    (обновлено: )135043
    По одной из версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач. На месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула: погибли россияне

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    "Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2", — говорится в сообщении.

    По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

    "Сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции", — отмечается в сообщении. 

    По факту падения вертолета начато расследование.

    Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле. Мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что погибли все находившиеся на борту семь человек – двое пилотов и пять пассажиров. Как отметили в СК, по данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось четыре гражданина РФ, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле произошло крушение вертолета.

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