Под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2", — говорится в сообщении.

По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

"Сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции", — отмечается в сообщении.

По факту падения вертолета начато расследование.

Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле. Мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что погибли все находившиеся на борту семь человек – двое пилотов и пять пассажиров. Как отметили в СК, по данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось четыре гражданина РФ, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле произошло крушение вертолета.