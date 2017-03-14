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    Общество

    Генерал Назаров не признал своей вины в крушении Ил-76 под Луганском

    (обновлено: )6401
    По словам подсудимого, в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей, выступавших в суде, были "предположения" и "информация, интерпретированная по собственному усмотрению".
    Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генерал-майор Виктор Назаров, подозреваемый в служебной халатности, приведшей к катастрофе под Луганском Ил-76 и гибели 49 человек, выступил с последним словом на заседании Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, сообщает "Радіо Свобода".

    При крушении летом 2014 года Ил-76 близ Луганска погибли 49 военных, а на скамье подсудимых оказался бывший начальник оперативного штаба АТО Виктор Назаров, которому грозит до восьми лет лишения свободы по обвинению в служебной халатности.

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    Назаров заявил, что своей вины не признает. В частности, он отметил, что в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей, выступавших в суде, были "предположения" и "информация, интерпретированная по собственному усмотрению".

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    По его словам, на суде также не был представлен оригинал документа с разведданными об обстановке в луганском аэропорту, передает "Укринформ".

    Генерал также сообщил, что ему лично никто не докладывал об угрозе самолету, а на данный момент не доказано, из какого именно оружия самолет был сбит: из ПЗРК, о вероятности которого вспоминали в перехваченном радиоэфире боевики, или зенитной установки, о расположении которой генерал, по его же словам, не мог знать.

    В то же время адвокат пострадавшей стороны Виталий Погосян на своей странице в Facebook отметил, что Назаров в последнем слове также обвинил экипаж самолета Ил-76. 

    "Выводы обвиняемого – виновны члены экипажа, которые заходили на посадку с включенными огнями, что предоставило боевикам возможность вести прицельный огонь по самолету", – написал Погосян.

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    Защита генерал-майора попросила вынести оправдательный приговор "при отсутствии в его действиях состава уголовного преступления" и отменить ему меру пресечения в виде внесения денежного залога в размере 97 400 гривен, а уголовное производство закрыть.

    На следующем заседании суд должен объявить решение по делу.

    Ранее СМИ сообщали, что Минобороны Украины скрывает реальное количество авиакатастроф в зоне АТО. 

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