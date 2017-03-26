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    При крушении Ми-2 под Краматорском погибли пять человек - МО

    (обновлено: )26931
    Согласно предварительной информации, погибли трое членов экипажа и два пассажира. По словам спикера МОУ по вопросам АТО Александра Мотузяника, на месте работают спасатели и офицеры штаба АТО.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В результате крушения вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.

    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Twitter anadoluajansi
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    Авария произошла после 15:00.

    "По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", — сказал он.

    По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

    Ранее сообщалось, что вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

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