При крушении Ми-2 под Краматорском погибли пять человек - МО

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В результате крушения вертолета Ми-2 вблизи Краматорска, предварительно, погибли пять человек. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте также: В деле убийства Вороненкова слишком быстро назначили виновных — Якубин

Авария произошла после 15:00.

"По предварительной информации, имеем 5 погибших. Это трое членов экипажа и два пассажира", — сказал он.

По его словам, на месте сейчас работают спасатели и офицеры штаба АТО.

Ранее сообщалось, что вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.