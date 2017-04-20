наверх
20.04.201703:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Видео

    Гаагский вердикт. Комментарий украинского дипломата о решении суда ООН

    Тема:

    Украина против России: суд в Гааге (48)

    (обновлено: )6301
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев позитивно оценивает решение Международного суда ООН, который частично удовлетворил требование Украины ввести временные меры по иску к России.
    112 Украина/Youtube

    Ранее судебная инстанция отказалась удовлетворить требование Киева установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако суд согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

    Зеркаль оценила решение суда как "позитивное".

    "Мы видим, что у нас очень хорошие перспективы в разбирательстве по существу, и мы намерены сделать все, чтобы доказать свою позицию", — сказала журналистам украинский дипломат.

    Она также отметила, что украинская сторона "теперь знает, какие дополнительные доказательства нам потребуются".

    При этом она назвала решение суда в части расовой дискриминации "важным для международного права, которое доказывает свою действенность в восстановлении справедливости в мире". Зеркаль добавила, что украинская сторона ценит взвешенность Международного суда при принятии данного решения.

    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Громадське ТБ
    Суд ООН в Гааге: улики, доказательства, аргументы сторон

    Что касается требования Киева ввести временные меры по конвенции о финансировании терроризма, суд посчитал, что Украина достаточные доказательства нарушения Россией этого документа не предоставила.

    Суд также заявил, что ожидает от сторон разбирательства выполнения минских соглашений по урегулированию кризиса в Украине.

    Замглавы МИД Украины выразила сожаление в связи с неудовлетворением судом требований украинской стороны по конвенции о финансировании терроризма. 

    Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. По сообщению МИД Украины, иск был подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины". Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Запорожье
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Главная сцена Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Гаагский вердикт. Комментарий украинского дипломата о решении суда ООН. Видео
    Украина против России: суд в Гааге