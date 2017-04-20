Гаагский вердикт. Комментарий украинского дипломата о решении суда ООН

Ранее судебная инстанция отказалась удовлетворить требование Киева установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако суд согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Зеркаль оценила решение суда как "позитивное".

"Мы видим, что у нас очень хорошие перспективы в разбирательстве по существу, и мы намерены сделать все, чтобы доказать свою позицию", — сказала журналистам украинский дипломат.

Она также отметила, что украинская сторона "теперь знает, какие дополнительные доказательства нам потребуются".

При этом она назвала решение суда в части расовой дискриминации "важным для международного права, которое доказывает свою действенность в восстановлении справедливости в мире". Зеркаль добавила, что украинская сторона ценит взвешенность Международного суда при принятии данного решения.

Что касается требования Киева ввести временные меры по конвенции о финансировании терроризма, суд посчитал, что Украина достаточные доказательства нарушения Россией этого документа не предоставила.

Суд также заявил, что ожидает от сторон разбирательства выполнения минских соглашений по урегулированию кризиса в Украине.

Замглавы МИД Украины выразила сожаление в связи с неудовлетворением судом требований украинской стороны по конвенции о финансировании терроризма.

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. По сообщению МИД Украины, иск был подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины". Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма.