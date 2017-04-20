США готовы вернуть Украине украденные Лазаренко деньги – ГПУ

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Правительство США вернет Украине на определенных условиях средства, украденные бывшим премьером-министром Павлом Лазаренко, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги потрачены", — сказал Енин в комментарии УНН.

По его словам, деньги могут вернуть Украине для борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией; указанные вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинско-американских переговоров.

Енин добавил, что процесс возвращения активов может занять время, так как они находятся на счетах пяти различных юрисдикций.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", — пояснил представитель Генпрокуратуры.

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Правительство Украины во время президентства Виктора Януковича наняло британскую юридическую компанию Lawrence Graham для поиска 200 миллионов долларов США, которые, как утверждали власти, были похищены при участии экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко в середине 1990-х годов. В 2004 году Лазаренко в США был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.

На сегодняшний день США в целом установили местонахождение принадлежащих Лазаренко около 280 миллионов долларов, которые были вывезены из Украины незаконным путем и находящихся на счетах в Литве, Лихтенштейне и Швейцарии, а также на островах Антигуа и Гернси, где они были арестованы. В данный момент в США длится судебный процесс по конфискации этих средств.