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    В Харькове лишенного мандата депутата выволокли из зала горсовета

    (обновлено: )102519
    Лишенного мандата депутата Харьковского городского совета Андрея Лесика в среду вынесли из зала заседаний. Об инциденте подробнее смотрите в видео, которое выложили в сеть очевидцы.
    MediaPort News/YouTube

    Сообщается, что Лесик пришел в среду на заседание городского совета и пытался взять слово, на несколько минут заняв трибуну. В свою очередь мэр города Геннадий Кернес отказался включать Лесику микрофон, после чего мужчину вывели охранники из зала заседаний.

    Позднее Лесик заявил, что охрана вывернула ему ногу. Также он заявил, что вызвал правоохранителей.

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    В минувшем году Лесик, который был избран в горсовет Харькова по спискам партии "Видродження", на 9 мая пришел к Мемориалу Славы с георгиевской лентой. После этого инцидента коллеги Лесика проголосовали за досрочное прекращение полномочий Лесика.

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