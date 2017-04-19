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    Неудачная франшиза. Все грани "Самопомичи" в Днепре

    (обновлено: )29
    "Самопомич" в своей предвыборной программе успешно использовала запрос на обновление политики, но оказалось, что и новым политикам не чужды старые "болезни", отмечает политолог Андрей Золотарев.
    Стенд партии Самопомич
    Украинское фото

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В ноябре 2016 года в Днепре шумел крупный коррупционный скандал: в его центре оказались секретарь городского совета Вячеслав Мишалов и глава бюджетной комиссии Артем Хмельников, прошедшие в горсовет под знаменами "Самопомичи". Как сообщали СМИ, из городского бюджета около 500 миллионов гривен перевели на счета фирм отца секретаря горсовета – Дмитрия Мишалова. Его компании выигрывали тендеры, даже несмотря на участие в торгах предлагавших более выгодные условия игроков.

    Кроме этого, по информации СМИ, около 40 млн. грн. бюджетных средств потратили на оснащение школ интернетом, при том что Сеть в них провели еще раньше. Работы же, как сообщали издания, выполняли компании, частично или полностью подконтрольные Вячеславу Мишалову.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев о странном парадоксе "Самопомичи" и ее лидера Садового

    В начале апреля на официальной странице партии "Самопомич" появилось заявление: рабочая группа, которую возглавила вице-спикер парламента Украины Оксана Сыроид, рекомендовала депутатам Днепровского городского совета Вячеславу Мишалову и Артему Хмельникову добровольно сложить мандаты. Также было принято решение исключить Артема Хмельникова из партии.

    А в горсовете Днепра в это время продолжается борьба за "промэрскую", лояльную главе города Борису Филатову коалицию, в которой Мишалов и Хмельников играют важные роли.

    Скандал вокруг "Самопомичи" в Днепре заставил вспомнить историю этой политической силы. По сути, это была партия с четкой региональный привязкой – Западная Украина, ее лидер – мэр Львова Андрей Садовый. Но и политсиле, и ее лидеру в 2014 году удалось выйти на более высокий уровень и стать общеукраинской, электорально успешной партией.

    Ударит ли "днепровский скандал" по позициям "Самопомичи"? Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина проанализировал ситуацию.

    По его словам, Садовому удалось удачно присоседиться, приобщиться к позитивному образу Львова, который формировался в последнее десятилетие – туристическая, кулинарная столица и так далее.

    "Этот позитивный образ Садовый достаточно успешно эксплуатировал, что позволило ему войти в топ украинской политики. Даже рассматривали его одним из перспективных кандидатов на выборах президента – естественно, до мусорной эпопеи", – отметил эксперт.

    С другой стороны, "Самопомич" удачно эксплуатировала запрос на обновление украинской политики: этим объясняется ее успех во многих регионах Юго-Востока: Николаев, Харьков, Днепр, продолжил политолог.

    Ярослав Макитра
    РИА Новости Украина
    Порошенко vs "Батькивщина" и "Самопомич". Ждите новых уголовных дел – Макитра

    В то же время, подчеркнул Золотарев, оказалось, что и новым политикам не чужды старые привычки украинской политики – что и демонстрирует ситуация в Днепропетровске.

    "Потому что жадность господина Мишалова, господина Хмельникова, алчность, жадность и аппетиты оказались не меньше, чем у старых коррупционеров донецкого разлива.

    Я думаю, в силу того, что "Самопомощь" практически не занимается серьезным партийным строительством, рано или поздно (это) ударит по партии. Поскольку это партийная франшиза и, что самое парадоксальное, рейтинг "Самопомощи", в отличие от рейтинга Садового, не сильно пострадал. (Но) это вопрос времени", – сказал эксперт.

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