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    Мусорные реки во Львове

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (284)

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    В воскресенье во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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    Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.

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    Работники "Горячей линии города" отмечают, что после непогоды больше всего обращений жителей зафиксировано относительно протекания крыш, желобов, затопления дворовых территорий. Обращений о падении деревьев не было, говорится в сообщении.

    "В оперативном режиме со всеми руководителями районов проговорили первоочередные работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас работники коммунальных предприятий, дорожно-ремонтные предприятия будут прорабатывать наиболее критические участки, убирать территории, в том числе, от бытового мусора", — отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры.

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