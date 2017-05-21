В Киевской области попытались выгрузить 20 тонн мусора из Львова

ГУ Нацполиции в Киевской области

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В селе Подгорцы Киевской области ночью грузовики пытались выгрузить 20 тонн львовского мусора, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня ночью в селе Подгорцы Обуховского района жители увидели, что грузовики ссыпают мусор на землю, а бульдозер разравнивает поверхность с грунтом. Свидетель сразу позвонил на линию 102 и вызвал полицию", — говорится в сообщении.

Как выяснила полиция, грузовики имеют номерные знаки Киевской области и города Киева, а по накладным документам, 20 тонн опасных для окружающей среды отходов привезли из Львовской области.

Часть отходов грузовики успели разгрузить. Автомобили доставили на штрафплощадку.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к организации вывоза мусора.