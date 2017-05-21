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    В Киевской области попытались выгрузить 20 тонн мусора из Львова

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (282)

    (обновлено: )33
    Ночью в селе Подгорцы Обуховского района жители увидели, что грузовики ссыпают мусор на землю, а бульдозер разравнивает поверхность с грунтом.
    В Киевской области попытались выгрузить 20 тонн мусора из Львова
    ГУ Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В селе Подгорцы Киевской области ночью грузовики пытались выгрузить 20 тонн львовского мусора, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Львовский мусор: я еще вернусь, ребята

    "Сегодня ночью в селе Подгорцы Обуховского района жители увидели, что грузовики ссыпают мусор на землю, а бульдозер разравнивает поверхность с грунтом. Свидетель сразу позвонил на линию 102 и вызвал полицию", — говорится в сообщении.

    Как выяснила полиция, грузовики имеют номерные знаки Киевской области и города Киева, а по накладным документам, 20 тонн опасных для окружающей среды отходов привезли из Львовской области.

    Часть отходов грузовики успели разгрузить. Автомобили доставили на штрафплощадку.

    Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к организации вывоза мусора.

    ГУ Нацполиции в Киевской области
    В Киевской области попытались выгрузить 20 тонн мусора из Львова

    Ранее в Житомирской области задержали грузовик, выгрузивший мусор из Львова.
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