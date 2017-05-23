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    Общество

    Жители Львова начали перекрывать дороги мусором

    (обновлено: )108
    Жители Львова начали перекрывать дороги мусором
    Фото о страницы Игоря Зинкевича в Facebook

     

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Количество отходов стало так велико, что местные жители пошли на крайние меры. Об этом сообщает на Facebook депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

    Местный депутат отметил, что события происходили 22 мая.

    Фото о страницы Игоря Зинкевича в Facebook
    Жители Львова начали перекрывать дороги мусором

    "Ул. Кондукторская. Люди перекрыли дорогу мусором. На 23:00 все еще заблокировано, присутствует полиция", — рассказал Зинкевич.

    На фото хорошо видно, что именно вызвало возмущение горожан – мусорники на улице настолько переполнены, что отходы уже начали блокировать проезжую часть. Протестом местные жители требуют от коммунальщиков вывезти мусор.

    Львовяне жалуются на нашествие крыс, которые среди бела дня бегают по кучам мусора. Жители города считают, что причина такой атаки — несвоевременный вывоз мусора. В городе с мусором около 300 контейнеров, а это почти четверть сборников отходов по всему городу.

     

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