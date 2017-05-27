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    Фотоленты

    Горы мусора во Львове: город превратился в свалку

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (289)

    (обновлено: )23
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото

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    Львов из культурной столицы превратился в свалку.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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