Французская компания нашла место для завода по переработке мусора из Львова

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Специалисты французской компания "Эджис" предложили львовянам построить мусороперерабатывающий завод в пределах областного центра.

По мнению ее экспертом, больше всего для этого подходит территория ТЭЦ-2, этот участок рекомендован ввиду доступности и наличия инфраструктуры.

"Наши эксперты проанализировали также возможность использования участков в селах Добряны и Новый Яр соседнего Яворовского района. Однако, из-за технических и экологических параметров признали их непригодными", — цитирует "Укринформ" руководителя проекта Кристофера Раунда.

Анализ участков проводился в течение двух месяцев. Также специалисты фирмы разрабатывают проект рекультивации полигона ТБО в Грибовичах. Эта работа финансируется французским правительством, поэтому будет отвечать всем европейским стандартам.

Проект рекультивации разбит на несколько этапов, приоритет — чтобы не было дальнейшего негативного влияния на экологию. Работы в Грибовичах начнутся до конца этого года. Все процедуры будут происходить в соответствии с правилами европейских закупок, ведь речь идет о финансировании иностранными структурами. Новый завод начнут проектировать в августе, а к концу года планируют провести закупочные работы.

Напомним, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.