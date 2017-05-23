Львов, мусорное бедствие: крысы, бунты, баррикады

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Мусорная "Венеция"

Ливень за несколько часов превратил Львов из культурной столицы в сплошную свалку. Как сообщили в горсовете, в городе в воскресенье, 21 мая, выпало 30% от месячной нормы осадков.

Дворы и подъезды домов затопило, а невывезенный мусор водными потоками со стихийных свалок разнесло по всему городу.

Zik Мусор во Львове

Как пишут СМИ, коммунальщики вышли убирать мусор еще в 6:00 утра, но вычистили его только с дорог. У контейнеров так и остались горы мусора.

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Тем временем чиновники и эксперты высказывают опасения, что в городе растет угроза эпидемий инфекционных заболеваний.

"Худшее, что может случиться, то, что у нас серьезно вырастет инфекционная заболеваемость, в первую очередь кишечная и паразитарная. При том, что мы и так имеем во Львове некоторый рост количества кишечных инфекций", – говорит замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Кроме того, из-за гор мусора в городе развелись крысы. Так, в интернете появились кадры, где запечатлены огромные грызуны, бегающие по заваленным мусором улицах Львова. Украинское фото Львовский мусор: я еще вернусь, ребята

Юрист Елена Дьяченко не исключает, что вместе с крысами, переносчиками опасных заболеваний, в город придет какая-нибудь мутировавшая чума, холера.

"Шутки-шутками, но вместе с крысами придет какая-нибудь мутировавшая чума, холера или что-нибудь еще. И почти миллионный город не закроешь на карантин, по всей стране распространится в считанные недели. Или как обычно — обвал рейтинга Садового важнее нескольких тысяч жизней? Странные несчастья постигают регионы, не голосующие за БПП. Как будто кто-то смотрит на социологию и прицельно мстит", — написала Дьяченко на своей странице в Facebook.

Мусорные бунты

Тем временем львоване в знак протеста уже стали выходить на мусорные бунты. В понедельник вечером, 22 мая, жители ул. Кондукторской перекрыли дорогу мусором, построив импровизированную баррикаду, пишет ZAXID.NET.

По словам жителей, таким образом они добиваются вывоза мусора из-под дома.

Реакция Садового

Мэр города Андрей Садовый оправдывается тем, что ливень – это стихийное явление, которое нельзя предсказать, а с последствиями непогоды коммунальщики справились быстро. По поводу ситуации с вывозом мусора, по его словам, ситуация не изменилась – везти отходы некуда.

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Садовый жалуется, что в городе остаются переполненными более 270 контейнерных площадок для мусора.

"Сейчас у нас около 270 площадок переполнены мусором, и из-за ливня часть мусора поплыла. К утру районы с этим справились", — цитирует его ZIK.

При этом градоначальник напомнил, что исполнился месяц со дня подписания меморандума с мэрами 19 городов Львовщины по решению проблемы утилизации мусора. Но меморандум, отмечает Садовый, выполняется лишь частично.

"Когда на прошлой неделе разговаривал с премьером Гройсманом, то отмечал это, потому что на сегодня из объема ориентировочно 600 тонн имеем возможность стабильно вывозить только 80 тонн. Присоединились фактически три города и немного – Жидачов. Продолжаются сложные переговоры с другими городами, проходят общественные слушания, сессии горсоветов. Но факт, что мы имеем только частичное выполнение меморандума — 1/15 объема", - заявил городской голова.

По материалам из открытых источников интернет