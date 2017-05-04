Львовский мусор: я еще вернусь, ребята

РИА Новости Украина

Ни один полигон во Львовской области не подписал с городом долгосрочного соглашения на вывоз и захоронение ТБО, как было предусмотрено совместным меморандумом, пишет издание Поступ.

Хотя Львовский городской совет на сессии 27 апреля принял решение о выделении более 20 млн евро на решение экологических проблем в тех городах, которые заявили о своей готовности сотрудничать со Львовом. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"На прошлой неделе государственная и в частности областная власть заверили общественность города в том, что мусорная блокада со Львова будет снята. Уже первая неделя после подписания этой декларации показала, что все не так просто и эти обещания пока остаются на бумаге. Ситуация в городе и дальше непростая – более 300 площадок до сих пор переполнены", – рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, такая ситуация – из-за того, что ни один из областных полигонов не подписал с городом долгосрочного соглашения на вывоз ТБО из Львова. Также мэр отметил, что гарантами снятия блокады с города выступили областная государственная администрация, областной совет и Кабинет министров.

"Европейский банк реконструкции и развития объявил, что готов выделить городу 20 млн евро на первоочередные мероприятия по рекультивации полигона в Больших Грибовичах и строительство первой очереди нового завода. Напомню, что финансовую поддержку в разработке проектных решений мы еще раньше получили от правительства Франции. Мне остается надеяться, что украинская государственная власть и ее областное представительство будут последовательны, выполнят условия меморандума и мусорная блокада города будет раз и навсегда прекращена", – рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Между тем стало известно, что Львовский горсовет выделил первую часть средств на выполнение меморандума о вывозе мусора из Львова. Во время сессии 27 апреля депутаты согласовали выделение более 21 млн грн городам, которые согласились принимать львовский мусор.

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Эти средства предусмотрены изменениями в бюджет развития, за который проголосовали 46 депутатов Львовского горсовета.

"Прежде всего мы предусмотрели около 20 млн грн на выполнение меморандума. Это первый этап выделения субвенции бюджетам городов, которые будут принимать от нас твердые бытовые отходы. Из тех 20 млн грн мы уже четко выяснили суммы, которые получат Новояворовск и Червоноград", – заявила во время обсуждения проекта постановления директор департамента экономического развития ЛГС Ирина Кулинич.

Депутаты выделили 16 млн грн на выполнение самого меморандума. Эти средства еще не распределены между городами, поскольку это будут делать позже. Сейчас депутаты четко определили, что более 2 млн грн в качестве субвенции получит Червоноград и еще более 3 млн грн – Новояворовск. Во время предыдущей сессии Червонограду и Новояворовску выделяли 1 млн грн и 200 тыс. грн соответственно, сейчас депутаты просто увеличили эти суммы.

Ранее, 25 апреля, аналогичное решение приняли депутаты Львовского облсовета, когда выделили 21 млн грн на закупку городами области мусоровозов (15 млн грн из этой суммы поступит городам, которые подписали меморандум о вывозе мусора из Львова). Кроме этого, во время следующей сессии Львовский облсовет должен выделить еще 15 млн грн участникам меморандума.

Депутаты Львовского горсовета во время сессии 27 апреля также официально согласовали меморандум о вывозе мусора. Сам документ 21 апреля подписали ЛГС, ЛОГА, облсовет и мэры 19 городов области.

Впрочем, в последующие несколько дней стало известно, что некоторые города отказались выполнять условия меморандума или вовсе его не подписывали. В частности об отказе подписывать меморандум заявили мэр Брод Андрей Белей и мэр Самбора Юрий Гамар. Мэр Золочева Игорь Гриньков заявил, что несмотря на подписание меморандума, Золочев пока не может принимать мусор на свой полигон ТБО.

В то же время при обсуждении меморандума в Львовском горсовете 27 апреля заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ирина Гримак заявила, что отказался подписывать меморандум лишь мэр Брод, который об этом публично заявил. Другие города, по ее словам, поддержали заключение этого документа.

Всего на выполнение условий меморандума города области в течение двух лет должны получить 200 млн грн.

Между тем позже стало известно, что Меморандум о сотрудничестве Львова с полигонами ТБО Львовской области не подписали мэры 6 из 19 городов. В частности от подписания документа воздержались мэры Стрыя, Равы-Русской, Старого Самбора, Бэлза, Самбора и Брод. Об этом сообщил и.о. директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александр Одинец.

По его словам, скорее всего от подписания меморандума мэры воздержались из-за давления депутатов их городских советов и общин.

"В принципе я не вижу в меморандуме пункта о том, что кроме мер документ должны поддержать еще и городские советы, но если даже Львов, который заинтересован в этом меморандуме, также принимает его на сессии, то можно предположить, что эти мэры не хотели брать на себя ответственность единолично это решать. По Равы-Русской знаю, что вчера там были общественные слушания и, собственно, община высказалась против поддержки Львова в вопросе ТБО", – сообщил Александр Одинец.

Еще два городских головы – Дрогобыча и Золочева – подписали документ с определенными условиями. То есть львовский мусор они будут принимать только в том случае, если это поддержат советы сел, на территории которых расположены полигоны ТБО. Позже стало известно, что община Елиховицкого сельского совета, на территории которого расположена Золочевская городская свалка, выразила требование об отзыве подписи мэра Золочева под меморандумом. Принимать мусор из Львова люди соглашаются лишь тогда, когда у них будет построен новый полигон ТБО.

Кроме того, по словам Александра Одинца, только меморандума для приема ТБО мало.

"Меморандум — это своего рода декларативный документ, — пояснил Одинец. — Все равно надо подписывать соглашения с полигонами, где будет четко указаны график приема мусора, объемы и все остальное. Фактически тогда эта договоренность будет иметь юридическую силу".

Между тем в пятницу, 28 апреля, французская компания Egis представила депутатам Львовского городского совета план мероприятий по решению проблемы с ТБО для Львова. В частности были представлены технические решения по рекультивации Грибовицкой свалки и строительства нового мусороперерабатывающего комплекса. Аналогичные работы фирма Egis проводила в Марселе и Аяччо, Франция.

Это уже третье представление компанией Egis разработанной стратегии обращения с отходами в течение этой недели. Первая презентация состоялась в среду, 26 апреля, перед учеными в НУ "Львовская политехника", а следом стратегия была представлена на международном Экологическом форме.

"Представители компании Egis рассказали, как будет происходить реализация этого проекта, какие компоненты будут включены: обзор общей системы сбора ТБО, то есть что именно сейчас можно сделать, чтобы уменьшить объем мусора; технические решения по рекультивации полигона в Грибовичах; возможности строительства нового мусороперерабатывающего завода и нового полигона. Обо всех этих компонентах, план действий, как эти работы будут выполняться, и ознакомление со своим опытом в этих работах, в частности во Франции, представители Egis доложили депутатам Львовского городского совета", – рассказала Ольга Сивак, начальник управления инвестиций Львовского горсовета.

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Напомним, 17 марта Львовский городской совет подписал меморандум о сотрудничестве с французской компанией Egis по проекту обращения с твердыми бытовыми отходами, в частности подготовки комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами, включая объекты сбора, переработки, утилизации ТБО во Львове. Финансируются эти работы грантовыми средствами в сумме 650 тыс евро от Фонда изучения и поддержки частного сектора (FASEP) генерального казначейства Франции.

Также стало известно, что мэр Львова Андрей Садовый заявил 27 апреля во время открытия Экологического форума во Львове, что ЕБРР анонсировал намерения присоединиться финансово к решению проблем города Львова по утилизации ТБО, передает пресс-служба ЛГС.

"Господин Шевки [директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер], подписывая соглашение, сегодня анонсировал намерения банка приобщиться финансово к решению проблем города Львова по утилизации ТБО. Это будет в продолжение того сотрудничества, которое мы начали с Европейским инвестиционным банком. Это продолжение того сотрудничества, которое мы в свое время начали с Международной финансовой корпорацией, представители которой сегодня также здесь", – отметил Андрей Садовый.

Ключевой темой Экологического форума, который открыли в четверг во Львове, стало обсуждение вопросов обращения с ТБО в Украине.