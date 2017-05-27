Под Киевом фуры снова выгрузили львовский мусор - СМИ

Кадр из видео канала ТСН

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. На окраине села Здоровка близ Киева местные жители обнаружили свежую свалку, а на соседней заправке вскоре они задержали фуры со львовскими номерами, сообщил ТСН.

По данным канала, водители отказывались показывать документы на свой маршрут, а демонстрировали пустые кузова и отрицали причастность к мусору. Между тем, местные жители нашли доказательства, что мусор — львовский.

Люди вызвали на место происшествия полицейских, которые, как передает СМИ, начали уголовное производство. Сельская власть и собственник земельного участка готовы по завершении следственных действий собственными силами вывезти мусор на законные свалки и заводы. Тем временем фуры правоохранители уже задержали, как вещественные доказательства, а водителей отправили во Львовскую область.

Напомним, 21 мая в селе Подгорцы Киевской области ночью грузовики пытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.