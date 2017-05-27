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    Киев

    Под Киевом фуры снова выгрузили львовский мусор - СМИ

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    Местные жители вызвали на место происшествия полицейских, которые начали уголовное производство. Сельская власть и собственник земельного участка готовы по завершении следственных действий собственными силами вывезти мусор на законные свалки и заводы.
    Под Киевом фуры снова выгрузили львовский мусор
    Кадр из видео канала ТСН

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. На окраине села Здоровка близ Киева местные жители обнаружили свежую свалку, а на соседней заправке вскоре они задержали фуры со львовскими номерами, сообщил ТСН.

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    По данным канала, водители отказывались показывать документы на свой маршрут, а демонстрировали пустые кузова и отрицали причастность к мусору. Между тем, местные жители нашли доказательства, что мусор — львовский.

    Люди вызвали на место происшествия полицейских, которые, как передает СМИ, начали уголовное производство. Сельская власть и собственник земельного участка готовы по завершении следственных действий собственными силами вывезти мусор на законные свалки и заводы. Тем временем фуры правоохранители уже задержали, как вещественные доказательства, а водителей отправили во Львовскую область. 

    Напомним, 21 мая в селе Подгорцы Киевской области ночью грузовики пытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.

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