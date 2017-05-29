СМИ опубликовали документы с информацией о премиях сотрудников ГПУ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Глава Генпрокуратуры и его заместители получили в 2016 году самые большие премии среди всех государственных органов в 2016 году, пишет "Украинская правда".

При этом отмечается, что в последние два месяца прошлого года премии генпрокурора и его заместителей выросли вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил наибольшую премию в прокуратуре — если в 2016 году она составляла 60 тысяч гривен, то в декабре — 144 тысячи.

Генпрокурор Юрий Луценко в течении прошлого года получал премию в размере от 16 до 39,7 тысяч, тогда как его предшественник Виктор Шокин — от 6 тысяч до 13,8 тысяч гривен.

Главный военный прокурор-заместитель Генпрокурора Анатолий Матиос в январе получил премию почти в 9 тысяч гривен, в ноябре его премия уже составляла 46,6 тысяч гривен, а в декабре — почти 42 тысячи.

Отмечается, что Луценко не дал пояснений касательно премий. Один из его заместителей выплаты премий объяснил: "Система начисления премии в органах власти действует очень бюрократически — всех премируют в одинаковом процентном размере (в процентах к ставке, — ред.). Если нет "залетов" — тебя премируют независимо от результатов. Во-вторых, премия воспринимается как надбавка к окладу, который очень скромный почти везде, кроме НАБУ, САП и НАПК", — сказал собеседник.

Украинская правда Премии сотрудников ГПУ

Украинская правда Премии сотрудников ГПУ

В свою очередь Холодницкий объяснил свои высокие премии тем, что таким образом убирали уравниловку в оплате труда прокуроров: "Из-за несогласованности в законодательстве получилось так, что руководитель Антикоррупционной прокуратуры и рядовой прокурор имеют одинаковые оклады. Что у меня, что у прокурора отдела оклады одинаковые. А ответственность — разная".

Увеличение суммы премии в конце года он объяснил 60-процентной недокомплектацией штата до ноября-2016 и необходимостью использовать весь зарплатный фонд:

"Не только у меня в последние месяцы была высокая премия, она была высокая у всех сотрудников. Это практика, я знаю, всех государственных органов. Это так называемая "13-я зарплата", — отметил глава САП.

Ранее сообщалось, что глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, выступая в парламенте, заявила, что размер ее премии составил 200 тысяч гривен.