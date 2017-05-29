Кабмин проводит закрытое заседание по рынку земли - СМИ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины проводит закрытое заседание по вопросам земельной реформы, сообщает издание AgroPolit со ссылкой на источники в парламенте и правительстве.

По словам одного из источников, к участию в заседании приглашены представители всех 24 областей Украины, руководство отраслевых аграрных ассоциаций и четыре народных депутата.

"Этому собранию предшествовало проведение "правильной" работы с руководителями местных обладминистраций на предмет поддержки ключевых тезисов земельной реформы Гройсмана — "200 га в одни руки". После этого ее будут вносить в парламент", — говорит один из источников издания.

Второй собеседник утверждает, что встреча носит консультативный характер и имеет целью выработать ряд реалистичных предложений, чтобы составить объективную модель запуска рынка земель сельскохозяйственного назначения.

По словам собеседников издания, встреча началась в понедельник 10:00 утра.

Читайте также: Реформа рынка земли: у государства нет денег на выкуп паев — Мартын

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.