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    Кабмин проводит закрытое заседание по рынку земли - СМИ

    (обновлено: )10301
    По словам одного из источников, к участию в заседании приглашены представители всех 24 областей Украины, руководство отраслевых аграрных ассоциаций и четыре народных депутата.
    Владимир Гройсман
    twitter.com/d_stoliarchuk

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины проводит закрытое заседание по вопросам земельной реформы, сообщает издание AgroPolit со ссылкой на источники в парламенте и правительстве.

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    По словам одного из источников, к участию в заседании приглашены представители всех 24 областей Украины, руководство отраслевых аграрных ассоциаций и четыре народных депутата.

    "Этому собранию предшествовало проведение "правильной" работы с руководителями местных обладминистраций на предмет поддержки ключевых тезисов земельной реформы Гройсмана — "200 га в одни руки". После этого ее будут вносить в парламент", — говорит один из источников издания.

    Второй собеседник утверждает, что встреча носит консультативный характер и имеет целью выработать ряд реалистичных предложений, чтобы составить объективную модель запуска рынка земель сельскохозяйственного назначения.

    По словам собеседников издания, встреча началась в понедельник 10:00 утра.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.

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