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Мингарелли: приоритет в 2017 г - запуск земельной реформы в Украине

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Как заявил глава Представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли, Украина имеет исключительный потенциал в аграрном секторе, но для его реализации важно запустить земельную реформу.
Хьюго Мингарелли
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли назвал запуск земельной реформы в Украине приоритетом на 2017 год.

Уборка урожая. Архивное фото
REUTERS Eduard Korniyenko
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Дипломат в интервью Радио Свобода рассказал о запланированной на 2017 год повестке дня сотрудничества Украины и ЕС. 

"Важно также помочь правительству Украины в приватизации. Необходимо реструктуризировать ряд государственных предприятий, некоторые закрыть. Приватизация должна состояться. Необходима также земельная реформа. Ваша страна имеет исключительный потенциал в аграрном секторе, но для его реализации важно запустить земельную реформу", — заявил Мингарелли. 

Также он подчеркнул, что надо ускорить процесс децентрализации. 

"Это важно — улучшить управление в Украине", — сказал Мингарелли. 

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.

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