Мингарелли: приоритет в 2017 г - запуск земельной реформы в Украине

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Глава Представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли назвал запуск земельной реформы в Украине приоритетом на 2017 год.

Дипломат в интервью Радио Свобода рассказал о запланированной на 2017 год повестке дня сотрудничества Украины и ЕС.

"Важно также помочь правительству Украины в приватизации. Необходимо реструктуризировать ряд государственных предприятий, некоторые закрыть. Приватизация должна состояться. Необходима также земельная реформа. Ваша страна имеет исключительный потенциал в аграрном секторе, но для его реализации важно запустить земельную реформу", — заявил Мингарелли.

Также он подчеркнул, что надо ускорить процесс децентрализации.

"Это важно — улучшить управление в Украине", — сказал Мингарелли.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.