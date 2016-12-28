Гройсман: в Украине должна быть проведена земельная реформа

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. До 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Мы в бюджете на 2017 год очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. То есть у нас есть сектора, которые могут быть очень серьезным, прочным для потенциального роста. В том числе агропромышленный комплекс, который тоже должен быть реформирован. Мы считаем, что к 2020 году мы должны сделать с вами качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства", — сказал премьер.

"Мы должны с вами стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки. И в этом году мы уже будем иметь с вами и поддержку животноводства, и поддержку садоводства, и поддержку сельскохозяйственного машиностроения. Все то, что я говорю связано с развитием экономики, созданием добавленной стоимости на территории страны и новыми рабочими местами", — сказал Гройсман.

Ранее Гройсман заявил, что реформирование органов таможенной службы, проводимое с лета текущего года, позволило в сжатые сроки ощутить изменения в работе службы и зафиксировать рост поступлений в бюджет.