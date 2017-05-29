СБУ подозревает "Яндекс. Украина" в незаконном сборе персональных данных

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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Ранее компания "Яндекс" сообщила, что в офисы организации в Киеве и Одессе пришли представители Службы безопасности Украины. По данным пресс-секретаря СБУ, обыски в компании проводятся в рамках дела по статье "государственная измена".

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, о которых в РФ передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов", — утверждается в сообщении на сайте ведомства.

По утверждению СБУ, информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".

Указывается, что во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, их должны направить на экспертизу, которая проверит факты сбора и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.

"Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.