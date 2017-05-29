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    Азаров сообщил об иске в международный суд о признании Майдана переворотом

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (583)

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    По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, Комитет спасения Украины занимается подачей иска в один из международных судов с требованием признания событий трехлетней давности в Украине государственным переворотом.
    Во время Евромайдана. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Николай Азаров сообщил, что после победы в Дорогомиловском суде Комитет спасения Украины намерен добиться в международном суде признания событий трехлетней давности государственным переворотом.

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    "Мы сейчас занимаемся подачей иска в один из международных судов. Вопрос очень тщательно изучается, поскольку он довольно непрост — надо учесть много разных нюансов. Вероятно, это будет международный Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Конкретный срок не скажу, но подача иска находится на завершающей стадии", — заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.

    В декабре Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олийника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, которые на тот момент являлись гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.

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