Азаров сообщил об иске в международный суд о признании Майдана переворотом

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Николай Азаров сообщил, что после победы в Дорогомиловском суде Комитет спасения Украины намерен добиться в международном суде признания событий трехлетней давности государственным переворотом.

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"Мы сейчас занимаемся подачей иска в один из международных судов. Вопрос очень тщательно изучается, поскольку он довольно непрост — надо учесть много разных нюансов. Вероятно, это будет международный Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Конкретный срок не скажу, но подача иска находится на завершающей стадии", — заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.

В декабре Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олийника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, он намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, которые на тот момент являлись гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля 2014 года.