Обыск в "Яндексе": СБУ обвиняет компанию в шпионаже

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности личные данные, род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан о которых в РФ передавалась информация есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности.

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Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы. Будут проверены факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.

"Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", — информирует пресс-служба правоохранителей.