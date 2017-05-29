В Украине напечатали банкноту номиналом в 1000 гривен - СМИ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Купюра номиналом в 1000 гривен вскоре будет представлена в Украине, сообщает УНН, ссылаясь на источники в Национальном банке Украины.

По предварительным данным, купюра уже отпечатана на банкнотной фабрике.

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Согласно информации информационного агентства, выход купюры, на которой, вероятнее всего, изображен академик Владимир Вернадский, будет приурочен к празднику, однако пока не уточняется, к какому.

Отметим, ближайший государственный праздник — День Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

Ранее в НБУ объяснили необходимость банкноты в 1000 гривен изменением монетарной базы и уровня цен в стране.