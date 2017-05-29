"Яндекс" выступил с официальным заявлением по поводу обысков СБУ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Российская интернет-компания "Яндекс" отвергает обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России. Ни у сотрудников, ни руководства компании "Яндекс. Украина" нет доступа к персональным данным пользователей, говорится в заявлении "Яндекса".

В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что СБУ подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. Ведомство утверждает, что информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".

Сейчас "Яндекс" консультируется с юристами и будет предпринимать необходимые юридические действия для защиты своей команды. "Для нас сейчас это самый важный приоритет", — говорится в заявлении "Яндекса".

"Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО "Яндекс.Украина" обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было… Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса", — заявляет интернет-компания.

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В "Яндексе" подчеркивают, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляет сервисы, является "наивысшим приоритетом". "В частности для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны", — отмечает компания.

"Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные – но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным", — добавили в "Яндексе".

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Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".