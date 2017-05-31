Радикалы наступили на горло песне. Скандал вокруг певицы Лободы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Гнев патриотов

В воскресенье, 28 мая, в одесском клубе Ibiza должен был состояться концерт украинской певицы Светланы Лободы, но этому помешали представители патриотических организаций.

За несколько дней до концерта активисты потребовали отменить выступление, но их требования проигнорировали. Вечером в день концерта они собрались под клубом, требовали остановить выступление певицы и лишить ее гражданства Украины.

В ход пошли даже петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнла потасовка. Полиция задержала одного из активистов, но спустя несколько минут отпустила.

Позднее полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вновь возникла драка.

Вскоре организаторы сообщили об отмене концерта. Официальная причина — минирование здания, где должен был состояться концерт. Правда, информация о минировании так и не подтвердилась.

Попавшая под негодование активистов Лобода покидала ночной клуб в Одессе на катере.

"Мы отменили концерт в Одессе в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. Было очень много молодых людей и даже детей. Когда в них полетели дымовые шашки и петарды, мы приняли решение отменить концерт", — рассказала продюсер певицы Нателла Крапивина.

Поведение активистов в команде Лободы назвали провокацией и заявили, что "в любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет, в первую очередь, культура".

По факту инцидента полиция составила один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство".

Думская.net Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

Тем временем, в одесской ОГА осудили срыв концерта Лободы. По словам главы ОГА Максима Степанова, митингующие имеют право высказать свою позицию, но только мирным способом.

"Да, ты имеешь право высказать свое отношение к тому или иному артисту, но не нарушая закон, не создавая каких-то трудностей для людей, у которых есть другая точка зрения. И ни в коем случае не пытаясь применять силового воздействия на других людей", — сказал Степанов.

Впрочем, это уже не первые попытки сорвать концерт Лободы. Ранее в ноябре в Чернигове националисты предприняли такую попытку. Сначала они требовали от властей отменить его из-за гастролей певицы в РФ, потом устроили так называемый "коридор позора" для зрителей, которые шли на мероприятие.

Реакция Лободы

Сама певица заявила, что ей страшно, что против ее выступления протестовали граждане своей же страны.

"Мне даже не хочется акцентировать внимание на том, кто эти люди, какие организации они представляют. Главное, что это граждане нашей страны. И это страшно", — написала певица в своем Instagram.

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Лобода подчеркнула, что пока в Украине не научатся уважать права и свободы каждого человека, то наша страна не станет частью Европы.

"В любой стране, в которой воцарился режим, погибает в первую очередь культура. И, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. Пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не только не станем частью Европы, нас ждет страшная деградация во всех отраслях и направлениях жизни", — говорится в сообщении.



При этом певица не планирует останавливать свои туры и уже 30 мая даст концерт в Тель-Авиве. "Потому что музыка не имеет границ", — резюмировала она.

Концерты в России и приглашение от ДНР

Причиной гнева активистов стала активная концертная деятельность Лободы в России. В частности, лишь в афише на апрель-июль 2017 года запланировано 27 концертов певицы в российских городах.

Кроме того, на прошлой неделе Лобода стала ведущей российской музыкальной премии РУ-ТВ 2017, а также победила в одной из самых авторитетных номинаций — "Певица года".

А в марте этого года в России вышел выпуск шоу "Пусть говорят", который ей посвятили. Во время шоу российские артисты хвалили украинскую певицу и рассказывали о том, как они рады, что она выступает в РФ.

Тем временем, после скандала в Одессе Лобода получила приглашение выступить в ДНР. В сети появилось видео, как сторонник ДНР Константин Долгов предложил певице выступить в Донецке и пообещал собрать на ее концерт 100 тысяч людей.

"Приезжай к нам в Донецк, мы соберем на площади 100 тысяч человек и вместе споем наши любимые песни, твои песни. Часть из которых написаны здесь, в столице Донбасе", — говорит Долгов.

Реакция в сети

В целом в сети бурно отреагировали на срыв концерта украинской певицы. Пользователи разделилась на два лагеря: тех, кто возмущался выходкой активистов, не давших посмотреть концерт, и те, кто призвали бойкотировать концерты украинских артистов, выступающих в России.

Тем временем, защитники Лободы начали выдвигать разнообразные теории о срыве концерта, в том числе, и о том, что концерт якобы сорвала Тина Кароль. По этому поводу резко высказалась украинский продюсер Алена Мозговая. По ее мнению, срыв концертов Лободы "лежит в плоскости патриотической позиции Светланы по отношению к стране, в которой она родилась". РИА Новости | Перейти в фотобанк Лобода, Дорн, Потап и Настя. На Западной Украине "люстрируют" шоу-бизнес

Некоторые пользователи связали новую награду Лободы в Москве со срывом концерта в Одессе.

Кто следующий?

О том, кто может стать следующим после Лободы, если приедет в Одессу, написал в своем Facebook местный активист, бывший глава организации "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко.

"Итог по протесту против выступления Лободы — концерт сорван. Следующий — Ваня Дорн", — написал он, опубликовав фото афиши концерта Светланы Лободы, на которой стоит ногами.

Концерт Дорна в Одессе запланирован на 9 июня в том же клубе, в котором должно было состояться и выступление Светланы Лободы. Однако во вторник, 30 мая, стало известно, что Дорн отменил свой концерт.

"Мне искренне жаль, что не с самыми светлыми новостями: многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают нашу команду отменить концерт 9-го июня в Одесском клубе "Ибица". Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом. Безопасность и здоровье всех, кто любит музыку превыше всего", — написал он.

По материалам из открытых источников интернет