Песенные разборки. Продюсер Кароль обвинила Лободу в "непатриотизме"

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Известный украинский продюсер Алена Мозговая резко прокомментировала информацию о том, что в срыве концерта Светланы Лободы виновата ее подопечная (Мозговой — Ред) Тина Кароль.

"Дорогие мои "эксперты" шоу-бизнеса. Невмоготу читать ту муть, которую вы пишете, будто к срыву концерта Лободы была причастна, или даже организовала Тина. Сначала было смешно, а теперь я вижу, что с новой силой вы "разгоняете" эту историю. Во-первых, Тина умная, кроме того, что талантлива, и именно это редкое для талантливых и красивых женщин сочетание, никогда бы не привело к решению "устранить конкурента" и таким образом увеличить свою аудиторию", — написала Мозговая на своей странице в Facebook.

Продюсер также отметила, что срыв концертов Лободы "лежит в плоскости не Тины", а "патриотической" позиции" Светланы "по отношению к стране, в которой она родилась".

"Если мне не нравится Тина, то ничто не заставит меня пойти на ее концерт. И это, как по мне, вполне логично и очевидно должно быть для вас, уважаемые "эксперты". Поэтому срыв концертов Лободы лежит в плоскости не Тины, а ее "патриотической" позиции по отношению к стране в которой она родилась и гражданкой которой до сих пор есть", — подчеркнула Мозговая.

Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины. Неизвестные бросили в толпу две петарды. Также в ход пошли дымовые шашки. "Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее концерт Лободы в ночном клубе "Ибица" был отменен организаторами.