Хроника 28 мая: обстрел Красногоровки, протесты против Лободы в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Утром воскресенья, 28 мая, Красногоровку Донецкой области опять обстреляли – есть пострадавшие среди мирных жителей. В этот же день в ЛНР назвали условия отвода сил у Станицы Луганской, а погранслужба Польши обвинила Украину в километровых очередях на границе. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Новый обстрел Красногоровки: пострадали мирные жители

Утром воскресенья, 28 мая, боевики начали мощные обстрелы Красногоровки Донецкой области. Известно, что повреждено здание городской больницы, а несколько снарядов упало в жилом секторе города, пострадали несколько мирных жителей, сообщили СМИ. Ранее, в ночь на пятницу, 26 мая, Красногоровка уже подверглась обстрелу: тогда было повреждено здание районной больницы и еще 14 домов.

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В ЛНР назвали условия отвода сил у Станицы Луганской

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что готовы отвести силы на участке в районе Станицы Луганской только одновременно и на равных условиях с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 28 мая.

Стрельба в Днепре: в результате конфликта ранен человек

В Днепре патрульные полицейские 27 мая поздно вечером в Соборном районе задержали группу злоумышленников, которые устроили стрельбу, ранив парня. Об этом сообщает управление патрульной полиции города. Согласно информации, трое молодых мужчин и одна девушка признались в том, что ранее у них произошел конфликт с потерпевшим, и что именно они произвели выстрелы.

Протесты против Лободы в Одессе

В Одессе представители ряд патриотических организаций провели митинг у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы, требуя остановить выступление и изгнать исполнительницу и лишить ее гражданства Украины. Позже организаторы концерт отменили, а возле самого ночного клуба произошли столкновения. Полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство". Также сообщается о двух ложных сигналах о минировании клуба "Ибица".

Погранслужба Польши обвинила Украину в километровых очередях на границе

Погранслужба Польши заявила, что ответственность за длинные очереди на границе лежит на украинской стороне. Главной причиной очередей названы автомобили украинских владельцев с польской регистрацией, которые каждые пять дней должны пересекать границу. По состоянию на 30 ноября 2016 года в Польше было зарегистрировано более 60 тысяч автомобилей, совладельцами которых являются граждане Украины. "Только эти автомобили могут генерировать около 4,5 миллиона пересечений границы, то есть более половины всего движения легковых автомобилей на границе с Украиной", — отметили польские пограничники.

Луценко заявил о новой операции по задержанию экс-налоговиков Канал "Украинские новости" на Youtube "Пробег под каштанами" в центре Киева с высоты птичьего полета

Генеральная прокуратура намерена обжаловать часть решений судов, которые избрали меры пресечения для ряда подозреваемых бывших чиновников Государственной налоговой службы. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко. "Некоторые решения будут обжалованы (в апелляции — Ред.)",- сказал глава гпу. По его словам, ряд решений судов о мерах пресечения не выдерживает критики. Луценко также сообщил, что в ближайшее время состоится еще одна, более масштабная, операция по задержанию экс-чиновников налоговой.

"Пробег под каштанами" в центре Киева

В воскресенье в Киеве состоялась одна из наиболее массовых спортивно-благотворительных акций в Украине под названием "Пробег под каштанами". В забеге приняли участие более 10 тысяч участников. Всего в программе было 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег на ходунках, детский забег и благотворительный. Собранные за участие в акции средства будут потрачены на покупку оборудования в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Под Одессой десятки мертвых дельфинов выбросило на берег

В Одесской области на побережье вынесло несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко. По его словам, в гибели дельфинов виноваты браконьеры. "Это дельфины погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море" — написал Бойченко.

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В Манчестере прогремел новый взрыв Канал Ruptly TV на Youtube В Китае построили самое большое в мире колесо обозрения

В воскресенье произошел взрыв в манчестерском районе Мосс-сайд во время проведения полицейской операции после теракта. Об этом сообщили местные жители. Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

В Китае построили самое большое в мире колесо обозрения

Самое большое в мире колесо обозрения, не имеющее спиц, построили в Китае. Одной из особенностей "китайского чуда света" является наличие бесплатного Wi-Fi. Необычное сооружение открылось в городе Вэйфан провинции Шаньдун. По мнению местных властей, аттракцион станет очень привлекательным для иностранных туристов.

Накануне в Украине и многих других странах СНГ праздновали День химика — это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен. Отмечаемый праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому празднику был присвоен номер 1 — водород.