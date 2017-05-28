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    Происшествия

    В результате обстрела Красногоровки пострадали три мирных жителя - спецкор

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (445)

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    Специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что пострадавшие находятся под наблюдением медиков, но не исключено, что их будет больше.
    Последствия обстрела Красногоровки
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    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Утром воскресенья, 28 мая, боевики начали мощные обстрелы Красногоровки Донецкой области. Известно, что повреждено здание городской больницы, а несколько снарядов упало в жилом секторе города. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. А глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что на втором этаже средней школы №2 в результате обстрелов вспыхнул пожар.

    Последствия обстрела Красногоровки
    Канал J Day в Youtube
    Красногоровка после обстрела: больница разрушена, 8 человек ранены

    Подробнее о произошедшем рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине", который следит за ситуацией в регионе, Артем Маслаков.

    "Была определенная неожиданность, и есть пострадавшие — мы точно знаем о двух женщинах и одном мужчине, но не исключено, что раненных будет больше. Потому что полиция, производя обходы пострадавших домов, еще окончательных данных не предоставила. Им оказали первую помощь. Они находятся под наблюдением медиков, и что будет с ними дальше, медики пока что не сообщают, говорят, что нужно еще поработать", — сообщил спецкор.

    Ранее сообщалось, что прифронтовую Красногоровку ночью будет патрулировать спецназ — бойцы спецподразделения полиции "КОРД".

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