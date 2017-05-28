Красногоровку ночью будет патрулировать спецназ - полиция

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Прифронтовую Красногоровку грядущей ночью будет патрулировать спецназ — бойцы спецподразделения полиции КОРД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного главка полиции со ссылкой на распоряжение его руководителя Вячеслава Аброськина.

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Спецназовцы будут нести службу по охране общественного порядка, эвакуировать людей на бронетехнике в случае необходимости, а также осуществлять антитеррористические мероприятия.

По состоянию на 18:00 обстрелов в городе нет, подчеркнули в полиции. Всего в результате последних обстрелов в Красногоровке повреждены 42 здания, под огонь попали около десятка улиц. Сообщения о повреждении домов мирных жителей продолжают поступать.

"Полиция продолжает нести службу в усиленном режиме. Дополнительно задействовано более 130 полицейских – местная полиция, сотрудники Главного управления Нацполиции в Донецкой области, Волновахского и Великоновоселковского подразделений полиции, приданные силы. Взяты под круглосуточную охрану поврежденные школа и больница, чтобы обеспечить сохранность имущества. Улицы патрулируют пешие и мобильные наряды. Отдельная следственно-оперативная группа работает на документировании последствий теракта. Создано 2 дополнительных мобильных блокпоста, которые дежурят на въездах-выездах из города. Кроме того, ночью город будет находиться под охраной бойцов Корпуса оперативно-внезапного действия, которые будут нести службу на спецтехнике, в частности в районе, приближенном к линии боевых действий. На вооружении КОРДа современный бронеавтомобиль "Варта" и передвижной бронированный штаб", — говорится в сообщении полиции.

Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли Красногоровку из "Градов", танков и минометов, есть прямые попадания в здания.