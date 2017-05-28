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    Стали известны подробности обстрела Красногоровки

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    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (438)

    (обновлено: )43612
    По предварительной информации, по территорию города попало около двух десятков мин и снарядов. Были повреждены 14 зданий. На помощь людям направлены максимальные силы полиции.
    Последствия обстрела Красногоровки
    facebook.com/zhebrivskyi

    КИЕВ, 28 мая — РИА новости Украина. Обстрел Красногоровки велся ориентировочно с окраин неподконтрольного Донецка, сообщил в Facebook пресс-центр штаба АТО.

    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer
    Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

    "С целью нанесения как можно большего вреда инфраструктуре населенного пункта Красногоровка противник применил РСЗО "Град", танк, артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы, вооружение БМП. Обстрел боевики НВФ вели ориентировочно с окраин временно оккупированного Донецка", – говорится в сообщении.

    В то же врем пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман в Facebook сообщила, что в Красногоровке в результате обстрела были повреждены 14 домов, в том числе школа и больница.

    "Боевики расстреляли центр города — под огонь попали школа, больница и дома мирных жители. Ранены две женщины и мужчина. Сейчас известно о 14 поврежденных зданиях. На помощь людям направлены максимальные силы полиции", — написала она. 

    twitter.com/666_mancer
    Последствия обстрела Красногоровки

    Также сообщается, что обстрел начался в 6:40 и длился около двух часов. Пострадали улицы Толстого, Нахимова, Советская, Сковороды (Ворошилова), Маяковского, Б. Хмельницкого, Белинского.

    "Более 50 полицейских объезжают город. Их задача – фиксация последствий обстрела и обнаружения людей, которым нужна помощь", — подытожила он. 

    Позже начальника межведомственной мобильной группы оперативно-тактического группировки "Мариуполь" Владимир Виват сообщил, что около полудня обстрелов со стороны ополчения не было, информирует "112 Украина".

    "По предварительной информации по территории города попало около двух десятков мин и снарядов. Боевики применяли танки, минометы, реактивные системы "Партизан". Сейчас ситуация спокойная, обстрелов нет", — сообщил Виват.

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