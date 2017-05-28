МВФ, Верховная Рада и "секретные" реформы Кабмина

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Международный валютный фонд ожидает поддержки Верховной Радой пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для предоставления пятого транша EFF. Об этом сообщили представители миссии фонда, которая работала последнюю неделю в Украине.

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Члены миссии сообщили, что дискуссии были плодотворными и в результате пришли к выводу, что законопроекты по обозначенным реформам должны быть доработаны. Согласится власть на проведение пенсионной, приватизационной, антикоррупционной и земельной реформ в обмен на деньги МВФ, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

(текст публикуется на языке оригинала)

У МВФ кажуть, що треба доопрацювати реформи, а в парламенті з цього приводу навіть дискусія не почалася…

— Дивіться, якщо говорити про конкретні рішення, наприклад, візьмемо щодо пенсійних аспектів, земельних аспектів, то формально навіть, якщо ми врахуємо меморандум, то парламент вже пропустив ці строки. Тобто законодавчі акти, пов’язані з цими речами, не були подані в парламент. Власне кажучи, ця місія МВС, яка зараз прибула до Києва, вона деякою мірою пробує уточнити таймінг подання цих законопроектів. В першу чергу щодо пенсійної реформи. Але очевидно, що мова йде і про продаж землі. Якщо говорити про певний рівень підтримки або не підтримки, то ми вже бачимо по заявах окремих політиків, наприклад, Юрія Бойка з Опозиційного Блоку, що вони не будуть підтримувати законопроекти, особливо по пенсійній реформі і продажу землі, в тому форматі, як їх представляв уряд. Тим паче, що ми до кінця не знаємо, як це буде представлено збоку уряду, тому що, згадайте, була лише презентація Володимира Гройсмана щодо пенсійної реформи, але конкретних законопроектів, конкретних проектів не було подано. Те саме стосується продажу землі. Парадокс полягає в тому, що МВФ з урядом щось обговорюють, але парламент насправді до кінця не знає, якими будуть ці конкретні законопроекти. І це, до речі, парадокс, тому що виходить, що народні депутати залишаються поза курсом розробки цих речей, за які потім вони нібито мають голосувати.

Останнє рішення буде все одно за ВР.

— Але тут є парадокс. Тому що виходить, що до цього часу жодного прозорого обговорення цих речей не зроблено. Тобто міжнародні організації, МВФ, знають більше про ці речі, ніж народні обранці. І це, до речі, парадоксально. Ці речі як раз потрібно було починати уряду з іншого боку. Тобто було потрібно починати від парламенту, а далі рухатися до міжнародних організацій. Те, що це відбувається в такому режимі напівсекретності, мабуть, говорить про те, що там є речі, які навряд чи будуть викликати захват, позитив у наших громадян і у депутатів. Особливо, тих депутатів, які хочуть переобиратися.

МВФ очікує парламентської підтримки реформ задля отримання Україною п’ятого траншу. Збоку це не виглядає як ультиматум?

— На жаль, тут це ключова проблема. Тобто МВФ в першу чергу думає про те, щоби наш бюджет був бездефіцитним або малодефіцитним. Його не дуже цікавить тема, що буде, якщо ми проведемо ці зміни. І, зрештою, економіка в подальшому не запрацює. Тобто ми збільшимо пенсійний вік або збільшимо трудовий стаж. Але ж в реальності ключова, наприклад, проблема того ж самого Пенсійного Фонду не в тому, що у нас 10 мільйонів пенсіонерів, а в тому, що є великий дефіцит Пенсійного Фонду. А великий дефіцит пов'язаний з тим, що у нас значна частина громадян, на жаль, їде з нашої країни працювати деінде. Тобто на Захід, на Схід. Тобто не працює тут. Виходить, що у нас ці ідеї, про які ми зараз чуємо, вони в першу чергу будуть спрямовані на те, щоб скоротити, зменшити кількість пенсіонерів, які є, не для того, щоби наростити базу, наприклад, того ж Пенсійного Фонду. Тобто є проблема, а ми просто робимо вигляд, що нібито ми щось вирішуємо, але для того лише, щоби отримати додатковий кредит.

Проект пенсійної реформи презентований урядом, але ще не поданий на розгляд в парламент.

— Була концепція. Законопроекту немає. І в парламенті його теж немає до цього часу.

Які перспективи?

— Потрібно, щоби ВР принаймні, отримала цей законопроект. Тому що до цього часу ми бачили лише слайдову презентацію прем’єра, і більше того, ми чули потім заяви самого ж прем’єра, що це ще не кінцевий варіант. Тобто якщо з'явиться законопроект, то він буде дещо, можливо, навіть відмінний від того, що ми бачили. Але в будь-якому випадку ключова стратегія тут теж зрозуміла.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "ГС" заверил, что в ближайшие годы пенсионный возраст в Украине увеличиваться не будет, для этого нет никаких оснований.

Также эксперт по вопросам пенсионной системы реанимационного пакета реформ Галина Третьякова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что заявление Рона ван Родена о накопительной пенсионной системе — это конфликт интересов Украины и МВФ.