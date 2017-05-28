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    Глава Донецкой ВГА заявил о мощном обстреле Красногоровки, горит школа

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    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (436)

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    По словам Жебривского, взрывами повреждены здания школы №2, больницы, на втором этаже школы пожар, спасатели ликвидируют огонь. Также стало известно, что осколочные ранения получили несколько мирных жителей.
    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы обстреливают Красногоровку из "Градов", танков и минометов, есть прямые попадания в здания,  пишет на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    "Взрывами повреждены здания школы №2, больницы. На втором этаже школы пожар. Спасатели ликвидируют огонь", — сообщил он.

    Также стало известно, что осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Сейчас информация уточняется. На месте работают подразделения ГСЧС.

    "Обстрел города продолжается и сейчас", — добавил глава Донецкой ВГА.

    facebook.com/zhebrivskyi
    Последствия обстрела Красногоровки

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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