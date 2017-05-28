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    Общество

    Водоснабжение Красногоровки восстановлено - ГСЧС

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    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (442)

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    Согласно информации, в результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе, но по состоянию на 17 часов водоснабжение восстановлено.
    Последствия обстрела Красногоровки
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    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В городе Красногоровка Донецкой области, который утром подвергся обстрелам, полностью восстановлено водоснабжение. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала спикер ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

    Последствия обстрела Красногоровки
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    "В результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе, но по состоянию на 17 часов водоснабжение восстановлено. Водоснабжение работает, все в порядке, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм", — сказала Бахал.

    По ее словам, разрушения в городе достаточно масштабные. В городе создан штаб по ликвидации последствий обстрела, работают 30 спасателей и 5 единиц техники. Спасатели уже разобрали основные завалы в здании школы №2. Также на месте работают пиротехники. 

    Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли Красногоровку из "Градов", танков и минометов, есть прямые попадания в здания.

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