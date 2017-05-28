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    Происшествия

    При обстреле Красногоровки ранены восемь человек

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (437)

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    По данным наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, во время обстрела населенного пункта Красногоровка применялась реактивная система залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки более десятка реактивных снарядов.
    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer

    КИЕВ, 28 мая — РИА новости Украина. В результате утреннего обстрела города Красногоровка Донецкой области были ранены 8 человек, сообщил на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные СЦКК.

    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer
    Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

    "Как сообщила наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки более десятка реактивных снарядов. Установлено нанесение существенного вреда инфраструктуре населенного пункта. Поврежден автомобиль скорой помощи, три частных транспортных средства", — говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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