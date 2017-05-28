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    Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (436)

    (обновлено: )100
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    twitter.com/666_mancer
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    facebook.com/zhebrivskyi
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    facebook.com/zhebrivskyi

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    Последствия обстрела Красногоровки

    Ополченцы обстреляли Красногоровку из "Градов", танков и минометов, есть прямые попадания в здания,  пишет на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    "Взрывами повреждены здания школы №2, больницы. На втором этаже школы пожар. Спасатели ликвидируют огонь", — сообщил он.

    Также стало известно, что осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Сейчас информация уточняется. На месте работают подразделения ГСЧС.

    Смотрите также: Появились фото с места крушения поездов в Каменец-Подольском

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