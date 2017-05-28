Обстрел Красногоровки: пылающая школа, разрушенные дома

Ополченцы обстреляли Красногоровку из "Градов", танков и минометов, есть прямые попадания в здания, пишет на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Взрывами повреждены здания школы №2, больницы. На втором этаже школы пожар. Спасатели ликвидируют огонь", — сообщил он.

Также стало известно, что осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Сейчас информация уточняется. На месте работают подразделения ГСЧС.

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