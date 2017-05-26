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    В Красногоровке обстреляли больницу - штаб АТО

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (425)

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    В результате обстрела в Красногоровке повреждено здание районной больницы, учебный корпус обособленного подразделения техникума и два частных дома в одном из жилых массивов.
    Ситуация в Красногоровке после обстрела
    Facebook Вячеслава Аброьскина

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Красногоровка Донецкой области в ночь на пятницу подверглась обстрелу, повреждено здание районной больницы, сообщает пресс-центр АТО.

    "Незаконные вооруженные формирования ОРДО (отдельные районы Донецкой области – ред.) продолжают уничтожать жилой сектор и инфраструктуру населенного пункта Красногоровка. По предварительной информации, обстрелом повреждено здание районной больницы, учебный корпус обособленного подразделения "Донецкого техникума Луганского национального аграрного университета", а также два частных дома в одном из жилых массивов", — говорится в сообщении штаба спецоперации в Facebook в пятницу.

    Facebook Вячеслава Аброьскина
    Ситуация в Красногоровке после обстрела

    По данным штаба, в районе полуночи обстрел еще продолжался.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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