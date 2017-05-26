Жилой сектор и больница в Красногоровке попали под обстрел - штаб АТО

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы вечером в четверг, 25 мая, обстреляли жилой сектор Красногоровки из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным силовиков, несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы и жилых домов. Никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал, однако в здании выбиты стекла.

Отмечается, что в ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов.

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"Такие преступления незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения", — говорится в сообщении, обнародованном на странице в Facebook.

Кроме больницы в результате обстрелов также повреждены учебный корпус обособленного подразделения "Донецкий техникум Луганского национального аграрного университета", а также два частных дома в одном из жилых массивов.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.