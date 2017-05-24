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    Военный получил ранения из-за обстрелов ополченцев - штаб АТО

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (416)

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    В результате боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины был ранен, говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.
    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за прошедшие сутки 53 раз открывали огонь по их позициям, один военный ранен.

    "За прошедшие сутки противник 53 раза открывал огонь по украинским воинам… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины был ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По данным украинских силовиков, обстрелы были зафиксированы на всех направлениях: приморском, донецком и луганском.

     

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