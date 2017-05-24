Военный получил ранения из-за обстрелов ополченцев - штаб АТО

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за прошедшие сутки 53 раз открывали огонь по их позициям, один военный ранен.

"За прошедшие сутки противник 53 раза открывал огонь по украинским воинам… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины был ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным украинских силовиков, обстрелы были зафиксированы на всех направлениях: приморском, донецком и луганском.