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    Фотоленты

    Конфликт под Кропивницким: люди в камуфляже обстреляли селян

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (98)

    (обновлено: )35416
    Стрельба в Бережинцах
    Стрельба в Бережинцах
    Стрельба в Бережинцах
    Стрельба в Бережинцах
    Стрельба в Бережинцах
    Стрельба в Бережинцах
    Стрельба в Бережинцах
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua
    Стрельба в Бережинцах
    persha.kr.ua

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    В Кировоградском район на территории сельхозпредприятия произошел конфликт, переросший в стрельбу. По данным ГУ Нацполиции в Кировоградской области, инцидент имел место 23 мая.

    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Канал News Box на Youtube
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

    "На территории сельхозпредприятия во время спора люди услышали выстрелы, в результате которых ранения дробью получили трое граждан. Потерпевших каретой "скорой" госпитализировали в лечебное учреждение. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Полицейские обнаружили шестерых жителей соседней области, одетых в камуфляжную форму, которые представились работниками одной из охранных фирм", – рассказали в полиции Кировоградской области.

    Расследование инцидента продолжается.

    Напомним, во вторник в центре Кропивницкого были задержаны 13 вооруженных людей. Задержанных доставили в Кропивницкое отделение полиции, где они давали объяснения, куда именно ехали с оружием. Есть ли связь между двумя инцидентами, пока не сообщается.

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